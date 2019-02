Faggiano, DS Parma: “Inglese ora più consapevole delle proprie qualità”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del Napoli, di Inglese e del lavoro di Ancelotti.

“Sono contento che vinca il Napoli perché io sono un uomo del Sud: “Il Napoli mi ha fatto già all’andata un’ottima impressione. La Juventus forse ha qualcosa in più anche a livello mentale, ma Ancelotti sta svolgendo un buon lavoro. Inglese ha fatto un lavoro importante, ha tante qualità ed ora è diventato consapevole delle grandi potenzialità che ha. Io sono d’accordo sul cambiamento quando viene fatto nei modi giusti, bisognerebbe studiare bene il campionato per non farci superare. Sono contento che vinca il Napoli perché io sono un uomo del Sud”.

