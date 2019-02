Brandi: “C’è rammarico nel vedere un Napoli-Juve con tanti punti di distacco”

Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Da appassionato di calcio c’è rammarico nel vedere un Napoli-Juventus, sfida fra prima e seconda, senza considerarla una vera e propria sfida scudetto dato l’ampio vantaggio dei bianconeri. Bastava uno svantaggio meno c cospicuo per considerarla tale, purtroppo – e lo dico da appassionato – non è così.

Questo è un grande peccato perchè paga l’Italia e il movimento calcistico italiano un fatto del genere, si spera che il prossimo anno possa esserci una vera e propria anti-Juve”.

