Fassone: “Napoli società modello, progetto all’apice”

Marco Fassone, ex dirigente, tra le altre, di Napoli, Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri.

“Il progetto De Laurentiis ora è all’apice. Il Napoli è in prima fascia da anni, le altre invece stanno costruendo. La società è un modello da seguire, ha completato quasi tutti i bilanci in positivo. C’è un allenatore come Ancelotti, poche le critiche da fare. E’ una realtà apprezzata dovunque si vada a parlare di calcio. Bisogna guardare al futuro con ottimismo. Con il Liverpool ci si è fatti la bocca buona, è stata una partita da 9, mentre quella col Genk da 7”.

