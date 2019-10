Chiariello: “Rinnovo Mertens? Il Napoli deve muoversi, è un futuro dirigente”

Ai microfoni di Canale 21, nel post Genk-Napoli, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del rinnovo contrattuale di Dries Mertens.

“Sono contento che Mertens non abbia escluso che possa rinnovare. Credo che il Napoli debba muoversi entro Natale dato che da febbraio i calciatori in scadenza possono accordarsi con altri club. Le squadre si fondano attorno a un gruppo e a un’anima. Mertens e Callejon sono l’asse portante dell’anima partenopea. Senza di loro questa squadra perderebbe identità. Mertens è integro e può garantire almeno altri due anni ad alto livello. Ha l’argento vivo addosso e ha una condizione brillante. Per me può anche essere il futuro dirigente che manca al Napoli. Dries è un uomo di intelligenza superiore, è di un altro livello rispetto agli altri. Se il Napoli non lo fa, fa una fesseria”.

