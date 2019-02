Fattore Red Bull Arena: il Salisburgo non perde in casa dal 2016 in Europa

Nell’odierno sorteggio di Europa League il Napoli ha pescato il Salisburgo, squadra austriaca e autrice di un’ottima Europa League sia quest’anno che la scorsa stagione.

Uno dei tanti fattori che avrà un peso in questa sfida sarà sicuramente la Red Bull Arena dove gli austriaci non perdono in campo europeo dal 2016.

L’ultimo ad espugnare questo stadio è stato il Nizza che all’epoca vinse 1-0 con gol di Plea.

Da quel momento alla Red Bull Arena il Salisburgo è riuscito a battere avversari del calibro di Borussia Dortmund, Lazio e Marsiglia.

La trasferta in Austria si prospetta dunque molto interessante.

