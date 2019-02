Rose: “Soddisfatti dal sorteggio. Sfideremo il Napoli con convinzione”

Marco Rose, tecnico del Salisburgo, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League.





“Il Napoli? Siamo davvero felici di questo sorteggio, affronteremo una grande squadra ma con convinzione. Il Napoli negli ultimi anni è un club di vertice, e non vedo l’ora di affrontarlo, io come tutti i miei ragazzi, in questa doppia sfida negli ottavi di finale. Dentro di noi siamo contenti, sarà un grande match e proveremo a migliorarci ancora di più. Questa doppia gara è un qualcosa di speciale, giocarci match così deve solo inorgoglirci”.

Comments

comments