Fedele: “Icardi è il sogno di ADL”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi sul tema Icardi:

“De Laurentiis cercherà Icardi fino alla fine, il sogno di De Laurentiis è Icardi. Due-tre mesi c’è stato questo incontro tra Icardi e Paratici, si è promesso ma la Juve era convinta di fare soldi, non li ha fatti ed ecco che la fine dovrà cedere il passo. Il giocatore ha un contratto fino al 2021, in quale caso potrebbe svincolarsi? Solo se la società non dovesse farlo partecipare in un anno al 10% delle partite. Al Napoli serve un finalizzatore, e questo il presidente lo sa”.

Comments

comments