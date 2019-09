Fedele: “La sfortuna non può essere l’alibi del Napoli”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, parlando della brutta sconfitta contro il Napoli:

“La componente sfortuna c’è, per il Napoli? Sicuramente sì. Ma anche la fortuna la ottieni perché la cerchi. Al tempo stesso, la componente sfortuna non può essere un alibi e deve farti capire che ci sono delle deficienze.

Quale la maggiore deficienza del Napoli? Giocare con un certo modulo e usare due piccoletti in attacco nel primo tempo. Pur subendo il Lecce per venti minuti, la qualità del singolo ha vinto; ma col Cagliari era diverso. Non bisogna guardare la match singolo, ma in prospettiva. E domandarsi: la squadra può davvero reggere con questa caratteristiche offensiva e caratteristica negativa di prendere sempre gol su calcio d’angolo?”

