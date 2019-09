Sconcerti: “Ancelotti ha preso una strada complicata”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, parlando del momento della squadra di Ancelotti:

“Carlo Ancelotti sta provando una strada, ma questa strada mi sembra davvero molto complicata. E’ la strada dei continui cambi. Io non ho mai visto nulla del genere e ancora non lo capisco molto. Non ricordo di aver mai visto una squadra cambiare otto giocatori per volta e pensare di poter avere sempre un buon rendimento positivo.

C’è qualcosa che non funziona, in questo tipo di squadra e sarebbe sciocco non vederlo. Bisogna analizzarlo e aggiustarlo in fretta, sennò le statistiche diventano poco. La squadra deve rendere di più, siamo sotto i due punti a partita. Sbagliava Maurizio Sarri quando c’era lui e non cambiava mai, ma rovesciare di continuo la squadra non fa che produrre confusione”.

