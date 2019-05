Fedele: “Seconda parte di campionato deludente”

Enrico Fedele ha pubblicato un articolo sul quotidiano Il Roma, parlando della stagione del Napoli e dei risultati ottenuti da Ancelotti:

“La mia “pagella” complessiva sono certo che coincide con quella stilata da gran parte dei miei lettori: prima parte soddisfacente, anche al di sopra della sufficienza, seconda parte decisamente deludente. Se qualcuno non è d’accordo mi dica perché. Settantanove punti sono tanti? Direi che sono pochissimi rispetto alla storica stagione targata Sarri, anche se la Juve si era schierata ai nastri di partenza con il numero uno del calcio mondiale, un certo Ronaldo. Sì, Ronaldo, ma solo Ronaldo in una squadra senza gioco, di gran lunga inferiore a quella dell’anno precedente.

Suggerirei allora, dopo il probabile arrivo di Ilicic, di puntare su Icardi inserendo nella trattativa con l’Inter Lorenzo Insigne: sarebbe un colpo che riavvicinerebbe subito la tifoseria alla società e al presidente in particolare. Ed a proposito di De Laurentiis concedetemi una provocazione: da uomo di calcio non posso minimamente credere che il buon Aurelio abbia rifiutato una offerta di acquisto della società di 900 milioni; dovrei ricredermi sulle qualità manageriali del numero uno azzurro. Io mi accontenterei anche della metà andando via tra gli applausi di tutti per aver rilevato da un fallimento il Calcio Napoli portandolo nei primi posti della classifica europea per club, pur non avendo vinto nulla. Mi sembra, quindi, una piacevole trovata giornalistica”.

