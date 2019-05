Giancarlo Marocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, analizzando la stagione del Napoli ed il possibile mercato della società:

“Alla stagione degli azzurri darei un 8, perchè dopo gli anni di Sarri si è mantenuto un livello alto. Il campionato ha bisogno di questo Napoli per avvicinare la Juventus. Non è semplice migliorare questa squadra, Ilicic sarebbe un profilo importante. Lui e Trippier sarebbero colpi importanti per iniziare bene il mercato”.

