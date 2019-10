Ferrero: “Di Francesco? Valuto e prenderò una decisione”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato, ai microfoni di Sky, del futuro di Eusebio Di Francesco, dopo il k.o. di Verona.

“Siamo molto dispiaciuti per quello che sta accadendo. Domani avremo una riunione, esamineremo tutti insieme la situazione e poi prenderò una decisione per il bene della Sampdoria, di Di Francesco e nostro. Siamo tutti intontiti e non vogliamo prendere decisioni affrettate. La trattativa in corso per la cessione non deve essere un alibi per nessuno. Il campo è una cosa, la trattativa è un altra. E’ lunga, estenuante ma non diamo alibi a nessuno perchè non c’entra assolutamente niente con quello che succede in campo. La Samp è quella dello scorso anno, si è solo rafforzata. Mi sembra che ci sia ancora un po’ di Giampaolo e un po’ di Di Francesco”.

