Serie A, il programma domenicale del 7° turno

Dopo i successi, negli anticipi del sabato, di Spal, Verona e Milan, rispettivamente contro Parma, Sampdoria e Genoa, la Serie A offre un ricco programma domenicale.

La giornata si aprirà con il lunch match delle 12:30, che vedrà la Fiorentina ospitare il Cagliari, per dare continuità al bel successo della scorsa settimana a San Siro, contro il Milan. Alle 15, in campo le tre squadre candidate alla lotta per il quarto posto: Atalanta, Lazio e Roma. Gli orobici cercheranno di riscattare la sconfitta di Champions League contro lo Shakthar, affrontando un Lecce che, finora, ha dato il meglio di sé in trasferta.

I biancocelesti, invece, saranno di scena a Bologna, mentre i giallorossi ospiteranno, allo stadio Olimpico, il Cagliari, guidato dal grande ex Radja Nainggolan. Alle 18, il Napoli sarà atteso dalla difficile sfida contro il Torino: gli azzurri cercano una scossa, dopo lo scialbo pareggio di Genk. Il turno si chiuderà con il big match di San Siro, tra la capolista Inter, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate, e la Juventus di Maurizio Sarri.

Il programma completo:

12:30 Fiorentina-Udinese (DAZN)

15:00 Atalanta-Lecce (DAZN)

15:00 Bologna-Lazio (Sky)

15:00 Roma-Cagliari (Sky)

18:00 Torino-Napoli (Sky)

20:45 Inter-Juventus (Sky)

