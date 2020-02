Finito il primo tempo di Torino-Sampdoria, granata e blucerchiati bloccati sullo zero a zero all’Olimpico in una gara equilibrata.

Pareggio a reti bianche tra Torino e Sampdoria al termine del primo tempo all’Olimpico “Grande Torino”.

Uno 0-0 che riflette bene il tipo di gara giocata fino a questo momento dalle squadre di Longo e Ranieri. Zero tiri in porta per oltre mezz’ora, ma grande agonismo. Ci si aspetta sicuramente di più nella ripresa.

Comments

comments