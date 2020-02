Il Torino crolla nel secondo tempo, la Sampdoria vince in rimonta

Terminata Torino-Sampdoria all’Olimpico nel terzo anticipo di Serie A. Vantaggio di Verdi, poi la rimonta degli uomini di Ranieri.

Vince la Sampdoria nel terzo anticipo della 23esima giornata di Serie A, in rimonta contro un Torino che non riesce ad uscire dalla crisi. Succede tutto nel secondo tempo dopo una prima parte di gara avara di emozioni (solo due tiri in porta, uno per parte). La squadra di Longo, subentrato a Mazzarri in panchina, passa in vantaggio con Verdi, per poi subire la rimonta blucerchiata. In gol due volte Ramirez, poi il fallo in area di rigore di Izzo che costa ai granata un rosso e la massima punizione, realizzata da Quagliarella.

Torino-Sampdoria 1-3 (56′ Verdi, 70′ e 75′ Ramirez, 79′ rig. Quagliarella)

