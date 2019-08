Tegola per la Fiorentina di Montella che rischia di perdere Lirola per la prima giornata di campionato in cui affronterà il Napoli.

Il calciatore, infatti, si è infortunato nella sfida di Coppa Italia giocata oggi contro il Monza ed ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra.

