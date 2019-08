La Fiorentina, prossima avversaria del Napoli, potrebbe perdere Biraghi

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla di Biraghi e Chiesa; la viola è la prossima avversaria del Napoli, per la prima del campionato.

Giancarlo Antognoni, il club manager della Fiorentina, si sofferma sulla situazione di Biraghi e Chiesa a Rai Sport, prima della partita di Coppa Italia; il terzino è oggetto d’interesse dell’Inter, mentre Chiesa ha un po’ di malumore per via del fatto che voleva partire.

La viola è la prossima avversaria del Napoli, per la prima giornata di campionato. Di seguito le sue parole:

“Quando una squadra come l’Inter chiede di Biraghi, non puoi non valutare l’offerta. Noi abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa, capiamo il suo malumore.“

