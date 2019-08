Fiorentina-Napoli, biglietti acquistabili oggi dalle 15

La SSC Napoli informa i tifosi che dalle 15 sarà possibile acquistare i biglietti per il settore Ospiti in occasione di Fiorentina-Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Da oggi, alle ore 15, saranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti per il match Fiorentina-Napoli in programma allo Stadio Franchi sabato 24 agosto (ore 20.45) per la prima giornata di Serie A.

I tagliandi saranno acquistabili, presso i punti vendita listicket abilitati, esclusivamente dai possessori di Tessera del Tifoso e di fidelizzazione alla SSC Napoli, fino alle ore 23.59 di mercoledì 21 agosto. Nei giorni 22 e 23 agosto la vendita sarà libera. Il biglietto è incedibile. Il prezzo è di 35 Euro.

Il regolamento d’uso dello Stadio Franchi è reperibile al link: http://it.violachannel.tv/tl_files/pdf/biglietteria/Regolamento_Stadio.pdf.

Il Codice Etico a questo indirizzo: http://it.violachannel.tv/tl_files/2018-2019/procedure_regolamenti/CodiceComportamentoTifoso_270818.pdf

Comments

comments