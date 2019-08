Tuttosport – Il Napoli e la deadline ad Icardi

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul caso di questo mercato, ovvero quello di Mauro Icardi; il Napoli gli ha dato una deadline per la decisione.

Il Napoli ha dato una data ultima per la decisione a Mauro Icardi, fissata a mercoledì. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che chiarisce quali potrebbero essere le strategie in caso di risposta positiva o negativa.

Se l’argentino accetta di andare al Napoli, Milik potrebbe andare via e ci sono due soluzioni: inserito nella trattativa con l’Inter o il Borussia Dortmund. Una volta andato il polacco e arrivato l’argentino, Giuntoli come alternativa andrebbe su Lasagna.

L’altro scenario è quello in cui Icardi dice di no al Napoli, con il club azzurro che si terrà Milik; in quel caso il club andrebbe su Fernando Llorente.

