Formula 1, LeClerc conquista la Pole Position a Singapore

Charles LeClerc, giovane pilota della Ferrari, conquista la Pole Position nel GP di Singapore di Formula 1; dietro di lui, secondo, Hamilto e Vettel, terzo.

Ancora Charles LeClerc a conquistare la Pole Position, questa volta a Singapore. Il giovane pilota della Ferrari con un giro perfetto, chiuso a 1:36:217, si piazza davanti a Hamilton ed al compagno Vettel, rispettivamente secondo e terzo.

In quarta posizione troviamo invece Verstappen. Per il monegasco si tratta della terza Pole consecutiva e la quinta stagionale per lui. Il GP di Formula 1 partirà domani alle 14:10 sul canale dedicato di Sky.

