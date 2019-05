[FOTO] Allan alla ‘Copa America’ con il Brasile, la gioia della compagna Thais : “Quanto sono felice”

Una convocazione più che meritata dal centrocampista del Napoli Allan. Il Brasile punta su di lui per vincere in casa l’edizione 2019 della ‘Copa America’. E di questo Thais Allan è felice.

Thais, la compagna del calciatore azzurro, in un post sul suo profilo Instagram sottolinea come per i figli sia la prima vacanza estiva senza il padre impegnato con la nazionale verdeoro dal 14 giugno al 7 luglio.

Ma la stessa Thais sul post dichiara: “Nessuno può immaginare quanto sia felice per questo”.

Comments

comments