Wanda Nara difende Icardi e attacca Sky: “Inutile sarà tua sorella”

Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, protagonista di una replica al veleno ai commentatori di Sky che hanno definito quello segnato dal suo compagno-assistito un gol inutile.

Secondo quanto riportato dall’ANSA in un video postato su Instagram ma poi cancellato avrebbe ribattuto ai commentatori di Sky: “Inutile sarà tua sorella”.

Poi nel corso della puntata del programma TV di Mediaset “Tiki Taka” ha chiarito che il gol per Icardi è invece importante per il momento difficile che sta attraversando l’attaccante.

Inoltre Wanda Nara ha ribadito: “Icardi non ha mai detto di volere andare alla Juventus, non è quello che pensa. Non è giusto che escano queste notizie, è stanco di questa situazione”.

