FOTO – Lontano da Napoli… ma mai da soli: tantissimi residenti al nord sosterranno gli azzurri al Tardini

Al Tardini saranno tantissimi i tifosi napoletani residenti nel nord Italia pronti a tifare Napoli

Il match tra Parma e Napoli vedrà protagonisti, oltre che gli uomini in campo, i tanti tifosi azzurri residenti al nord sugli spalti. Un paradosso, di questi tempi, col San Paolo semivuoto e i rapporti tra società e ambiente ridotti al minimo sindacale. E invece al Tardini famiglie e club azzurri saranno presenti in massa, come nel caso del Club Napoli Bologna. Ma arrivano anche da Bergamo, Milano, Udine, o vivono proprio a Parma, e nonostante la relativa disponibilità di biglietti sosterranno i colori azzurri. Un’occasione, per chi vive lontano dalla propria terra di origine, di stringersi intorno a Napoli anche a centinaia di chilometri di distanza.

Ecco alcune foto inviateci dai club che saranno presenti per Parma-Napoli

