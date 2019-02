Amoruso: “L’assenza di Insigne peserà”

L’ex attaccante di Napoli e Juventus, Nicola Amoruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna de Il Mattino:

“Milik lo vorrei sempre in campo per la sua fisicità che offre tante opportunità. Peserà l’assenza di Insigne che è l’anima del Napoli adesso. Sono certo però che Mertens tornerà a brillare. Per me Arek Milik è come Dzeko: ha tutto a livello tecnico e fisico. Arriva da annate difficili, condizionate da infortuni. Il futuro gli appartiene ed il Napoli farebbe la scelta giusta ad affidargli anche nelle prossime stagioni l’attacco”.

Comments

comments