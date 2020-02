FOTO – Malcuit ha ripreso ad allenarsi

Il Napoli, tramite i propri canali social, ha pubblicato una foto di Kevin Malcuit, che oggi ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno.

Il terzino marocchino è alle prese con il brutto infortunio al ginocchio che lo tiene fuori, ormai, da ottobre e oggi ha ripreso a correre sul campo, seguendo una tabella di lavoro personalizzato. Una piccola luce fuori dal tunnel per Malcuit, in attesa del ritorno in campo.

Comments

comments