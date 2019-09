FOTO – Tamburini contro la Gazzetta: “Solo una squadra non ha un peggiore tra i voti”

La disinformatija-leccaculatia nelle pagelle delle partite di calcio, per ogni squadra, indica sempre il migliore e il peggiore. Per una squadra no, c'è il migliore e c'è il voto più basso. Siamo oltre Fracchia e Fantozzi messi insieme. Ringrazio @Pashark_531 per la segnalazione. pic.twitter.com/6bQkufk7O3

— Stefano Tamburini (@s_tamburini) September 29, 2019