[FOTO] Volata Champions: nove giornate e due recuperi, il calendario delle sei ‘sorelle’

Con l’Inter che attende solo la matematica per essere certa di conquistare un posto nella prossima Champions, sei squadre si giocano i rimanenti tre posti nelle ultime nove giornate di campionato.



In attesa dei recuperi Juventus-Napoli (mercoledì 7 aprile alle ore 18:45) e Lazio-Torino (data da stabilire) la classifica vede le sei ‘sorelle’ in nove punti dai 60 del Milan secondo ai 51 della Roma settima.

Quella che sta meglio di tutte per gioco ed entusiasmo è sicuramente l’Atalanta.

Il Milan invece ha vanificato nel girone di ritorno lo splendido cammino del girone di andata, mentre alla Lazio finora è mancata un po’ di continuità mentre la Roma sembra essere quella con più problemi.

La Juventus non ha ancora trovato i giusti equilibri da quando ha scelto Pirlo come allenatore, ma ha pur sempre una rosa con calciatori che con giocate individuali possono risolvere ogni tipo di partita.

Il Napoli è la vera incognita di questa volata a sei, anche se da quando ha recuperato tutti gli infortunati è tornato a volare come nella prima parte del campionato quando dopo 11 giornate era secondo in classifica a -3 dal Milan capolista ma con una gara in meno.

In questa volata finale è sicuramente il calendario a giocare un ruolo determinante.

Il calendario che vi mostriamo nell’immagine seguente, può riepilogarsi così.

MILAN: 5 trasferte e 4 partite in casa – 3 scontri diretti;

ATALANTA: 5 trasferte e 4 partite in casa – 3 scontri diretti;

JUVENTUS: 5 trasferte e 5 partite in casa – 3 scontri diretti (più la sfida con l’Inter);

NAPOLI: 5 trasferte e 5 partite in casa – 2 scontri diretti (più la sfida con l’Inter);

LAZIO: 5 trasferte e 5 partite in casa – 3 scontri diretti;

ROMA: 5 trasferte e 4 partite in casa – 2 scontri diretti (più la sfida con l’Inter).

