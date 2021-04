La curiosità su Juventus-Napoli. Il dono dell’ubiquità di Chiesa, cosa prevede il regolamento

Juventus-Napoli del campionato 2020-21 tra polemiche, rinvii, ricorsi e verdetti è ormai diventata una vera e propria telenovela in attesa della puntata finale che andrà in onda (si spera) mercoledì 7 aprile alle ore 18:45.

Una puntata di questa telenovela la può recitare da protagonista il calciatore della Juventus Enrico Chiesa.

Infatti Chiesa potrebbe vantarsi del dono dell’ubiquità calcistica (si scherza ovviamente) perché ha la possibilità di giocare due volte la stessa giornata di campionato.

Chiesa ha già giocato una gara della terza giornata di andata con la maglia della Fiorentina contro la Sampdoria e mercoledì ha la possibilità di giocare una seconda partita della stessa giornata nel recupero Juventus-Napoli.

Il regolamento cosa prevede in questi casi? NULLA.

In realtà quella di Chiesa è una casistica NON prevista neanche dall’articolo 30 dello Statuto e Regolamento della Lega di Serie A che chiarisce solo alcuni aspetti sull’utilizzo dei calciatori in caso di INTERRUZIONE di una partita ma non in caso di rinvio e successivo recupero di una gara.

La lacuna normativa non è stata PURTROPPO colmata neanche dopo il precedente di Eysseric (ha giocato due volte la 17° giornata del campionato 2019-20 sia in Lazio-Verona che in Fiorentina-Roma).

