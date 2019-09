View this post on Instagram

Ti presenti all’asta con quel cappellino. Rilanci Di Lorenzo fino a 21 perché lo vuoi a ogni costo. Pubblichiamo il video su @sosfantacalcio, oggi. @dilorenzo22 lo vede e ora farà avere una maglia 💙 Idolo assoluto e amico dei fantallenatori: grazie! 👏🏻 Solo su SOS Fanta, l’unica casa del fantacalcio🖖🏻