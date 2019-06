Frare, il Napoli sul difensore del Cittadella: si prova a chiudere subito

Domenico Frare, 23 anni, difensore del Cittadella, pare essere un obbiettivo del Napoli. Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Il Napoli lavora al presente e al futuro. Per questo ha messo gli occhi anche su Domenico Frare, anni 23, difensore del Cittadella. Dda qualche settimana la chiacchierata tra i due club è seria ed è spuntata anche la valutazione del calciatore, ovvero 3 milioni di euro. Un’operazione, eventualmente, da concludere con l’obiettivo di mandare il giocatore in prestito per crescere. Un talento che al Napoli piace, eccome.

