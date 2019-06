Simone Verdi potrebbe finire lontano da Napoli. Secondo Sky Sport, infatti, il Torino parrebbe interessato all’esterno offensivo.

Non solo mercato in entrata per il Napoli. Secondo Sky Sport infatti Simone Verdi potrebbe lasciare il club partenopeo nei prossimi giorni di calciomercato e una delle squadre maggiormente interessate sembra essere il Torino, a caccia di rinforzi offensivi di qualità da regalare a Walter Mazzarri.

