Gaetano, gol e assist con la Cremonese, Rastelli: “Partita straordinaria”

Gianluca Gaetano con un gol ed un assist nella vittoria della Cremonese sul Trapani, le parole dell’allenatore dei grigiorossi Massimo Rastelli.

Gol ed assist per Gianluca Gaetano nella sua prima da titolare con la maglia della Cremonese. Vittoria per i grigiorossi sul Trapani con il giocatore di proprietà del Napoli sugli scudi che ha potuto festeggiare il suo primo gol tra i professionisti. Rapito dalla sua prestazione, il suo allenatore Massimo Rastelli ha commentato così:

“La sua risposta è stata al di là delle mie più rosee aspettative: ha fatto una partita straordinaria per visione, sono contento per lui perché era la sua prima gara da titolare. E non dimentichiamoci che ha 19 anni. Penso che la gente si sia divertita. Anche i suoi compagni hanno fatto una buona gara”.

Foto: US Cremonese.

