Il Napoli vince a Cagliari per la quinta volta consecutiva e per la quinta volta cinsecutiva non subisce gol in casa dei sardi.

Una vittoria importante che rilancia il Napoli in classifica con una sola nota negativa: l’ammonizione a Zielinski.

Infatti il polacco con Demme è uno dei calciatori del Napoli sotto diffida e al prossimo giallo scatta la giornata di squalifica.

