Rinnovi in arrivo anche per Gianluca Gaetano e Sebastiano Luperto, il primo in scadenza nel giugno 2023 così come il difensore originario di Lecce. L’edizione odierna del Corriere del Mezzgiorno scrive che per i loro rinnovi la strada è già avviata, mancano solo delle formalità ma gli accordi ci sono con i rappresentati del classe 2000 e ’96.

