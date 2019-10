Szoboszlai, l’agente: “Napoli? In Italia tanti hanno chiesto informazioni”

Dominik Szoboszlai è uno dei nomi giovani sul taccuino di Giuntoli. Ecco le parole di Matyas Esterhazy, il suo agente, a Radio Punto Nuovo.

“Il futuro di Szoboszlai? E’ veramente difficile predire il futuro di un calciatore. Negli ultimi due anni ci siamo soltanto concentrati sul lavorare duramente, con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno. Si è allenato molto ed ora è sulla buona strada per qualcosa di grande. Tuttavia, non stiamo guardando così lontano nel tempo. Adesso è in un ambiente fantastico, a Salisburgo, gioca la Champions League con regolarità ed è l’unica cosa che conta. Il nostro unico obiettivo ora è concentrarci sul migliorare il più possibile.

Il debutto in Europa contro il Napoli e l’azzurro nel suo destino? Dobbiamo vedere. Quella partita fu molto importante per il Salisburgo e ovviamente anche per la carriera di Dominik. Ebbe la sua occasione e dimostrò le sue qualità e la sua personalità. Perciò sì, ad oggi, il Napoli è uno dei migliori club in Europa, motivo per cui Dominik guarda già con ansia alla prossima partita contro gli azzurri.

Se Dominik sia emozionato di affrontare il Napoli? Assolutamente, è ancor meglio poi giocare una partita del genere in Champions anziché in Europa League. Avere dei grandi club da affrontare nei gironi è una cosa davvero positiva. Per questo non sta nella pelle di affrontare il Napoli, così come il Genk e il Liverpool.

Un futuro in azzurro con Ancelotti? Per i calciatori più giovani, la cosa più importante è quella di concentrarsi sul proprio sviluppo. Ovviamente, la figura dell’allenatore è una persona chiave nella crescita stessa di un calciatore giovane. Se il Napoli abbia mai chiesto informazioni su di lui? come ho già detto tante volte, molti club provenienti dai principali campionati europei sono interessati e hanno chiesto informazioni su Dominik. Anche in Italia, molti club si sono interessati molto, restando colpiti dalle sue qualità, ma in questo momento siamo davvero concentrati soltanto alla Nazionale e al Salisburgo. Poi vedremo cosa il futuro avrà in serbo per lui.

Inter e Lazio i club italiani più vicini a Dominik?Durante l’estate ci sono stati molti rumors di mercato, riguardanti molti club inglesi, tedeschi e anche italiani, ma alla fine, come ho sempre detto, Dominik è un calciatore del Salisburgo che, in questo momento, è il nostro focus principale. Il nostro progetto sportivo è molto chiaro, guardiamo al suo futuro a lungo termine, concentrandoci molto sullo sviluppo e sulla crescita del calciatore. Non badiamo alle voci di mercato e a quello che la stampa scrive in giro per l’Europa, non avrebbe senso per noi. Dominik concentrato soltanto sul suo gioco, poi sarà il tempo a dire cosa accadrà.

Quanto vale Szoboszlai? E’ difficile dare una valutazione di Dominik, al momento non c’è alcuna finestra di mercato all’orizzonte. Quando verrà il momento di impostare una trattativa, sarà una trattativa molto importante, ma è sempre il mercato che stabilisce il prezzo di un calciatore. Non avrebbe senso fare predizioni in questo momento della stagione”.

