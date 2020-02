Adriano Galliani, ad del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente a margine di un evento sociale presso l’ospedale di Desio.

Come valuta il rigore assegnato ieri alla Juve nel match di Coppa Italia contro il Milan?

“Stiamo parlando di sociale. Quello che ho detto e pensato ieri sera lasciamo stare. Il mio cuore è a metà fra Monza e Milan. Non posso dimenticare il mio passato. Come il gol di Muntari? Non esageriamo… Quello è un qualcosa che va al di là del bene e del male”.

Comments

comments