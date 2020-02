Sky – Per Milik si tratta solo di un fastidio, Mertens rimane favorito

La redazione di Sky Sport ha fornito un aggiornamento sulle condizioni relative ad Arek Milik, dopo l’allenamento svolto oggi.

In particolare, nel report pubblicato dal Napoli si può leggere che l’attaccante polacco ha svolto lavoro differenziato in palestra. Questo però non sembra dover preoccupare, dato che si tratterebbe solo di un fastidio come hanno riferito i colleghi di Sky Sport.

Al di là di tutto, Dries Mertens resta il favorito per partire titolare nella sfida contro il Cagliari di domenica alle 18.

Comments

comments