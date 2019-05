Garics: “Mihajlovic ha fatto un grande lavoro. Castagne mi piace più di Hateboer”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Gyorgi Garics, ex Bologna e Napoli.

“Il Bologna ha fatto delle scelte sbagliate sia sull’organico che su Inzaghi, che ancora non ha abbastanza esperienza. Mihajlovic, invece, è arrivato con la sua esperienza e con il suo carattere, facendo un grandissimo girone di ritorno. Per quanto riguarda il Napoli, c’era uno scetticismo iniziale. Poi Ancelotti si è logicamente confermato, facendo un ottimo campionato fino a gennaio, dopodichè sono arrivate le prime botte, come l’uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League, che hanno inciso. Non dimentichiamo, però, che il Napoli ha staccato di molto il terzo in classifica. La Juve è difficilissima da raggiungere ma tanto di cappello agli azzurri. Castagne lo preferisco ad Hateboer. Si stanno mettendo in mostra in una piccola società, l’Atalanta, che sta facendo un grandissimo progetto, partito molti anni fa. Castagne ha dimostrato di essere un giocatore di grande livello, potrebbe essere un acquisto interessante”.

