Zazzaroni: “Domani importante summit ADL-Ancelotti”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul momento del Napoli e le ultime voci che vogliono Sarri alla Juventus al posto di Allegri.

“Sarri-Juve? Non ne farei una questione sociale o culturale, ma riguarda solo una questione sportiva. Il summit di domani in casa Napoli sarà importanti, anche se De Laurentiis una volta a settima o due sente Ancelotti. Cercheranno di capire quali operazioni fare, vogliono due esterni difensivi, un centrocampista ed una punta. Ilicic ha già un accordo con il Napoli. Il fatto che il Napoli non cambi allenatore può essere un vantaggio, può arrivare alla sintesi del lavoro di un anno, è chiaro che ci sono degli schemi che sono maggiormente assimilati”.

