Garics: “Salisburgo da ammirare, verrà a giocarsela a Napoli. Su Lainer…”

György Garics, ex giocatore austriaco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Salisburgo, avversario d’Europa League.

“Salisburgo? Da ammirare quello che stanno creando in un campionato poco competitivo come quello austriaco. Si stanno facendo valere in Europa League e non è cosa facile, l’anno scorso sono arrivati in semifinale. Non c’è una vera stella, ma tutti i giocatori hanno avuto la possibilità di prepararsi e di giocare con calma. In quel contesto si lavora bene e quando questo succede puoi esprimerti al meglio e lo stanno dimostrando arrivando sempre più lontano in questa competizione. Verranno a Napoli a giocarsela, probabilmente prendendosi anche qualche rischio ed il Napoli potrà sfruttare questa situazione.

Lainer è il terzino destro più promettente che c’è in Austria, ma io ho sempre avuto delle perplessità sul fatto che sia utile al Napoli di oggi che non è come quello di 10 anni fa, oggi lotta con la Juventus, per lo scudetto ed in Champions League. Ha 26 anni e non ha mai giocato in un campionato importante, piuttosto quei soldi li spenderei in altro modo, per me la scelta del Napoli di abbandonare la trattativa è stata giusta. Malcuit? Ha peccato di superficialità, ed oggi al Napoli in una partita del genere non te lo puoi permettere”.

