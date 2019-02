Gasperini: “Domani scontro importante, siamo rimaneggiati”

Gian Piero Gasperini, mister dell’Atalanta, ha parlato in conferenza-stampa pre-match.

“Non è giusto dire che non pensiamo alla Fiorentina, ma per me domani è uno scontro importante – ragiona l’allenatore dell’Atalanta -. Possiamo mettere un fosso con una diretta concorrente, che vincendo ci raggiungerebbe in classifica”. Spazio ai ricambi quasi solo dietro: “Abbiamo qualche alternativa in più in difesa, vedi Djimsiti che giocherà sicuramente perché in Coppa Italia è squalificato come Freuler – chiude il tecnico nerazzurro -. Per il resto, la formazione sarà per giocare la partita al meglio delle nostre possibilità. E Gomez non ci sarà, il problema al flessore sinistro gli impedisce di scattare”.

