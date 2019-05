Gasperini: “Ilicic e Castagne? Non parte nessuno”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato anche sui propri gioielli ambiti da big italiane ed europee.

“Per prima cosa, non parte nessuno. Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l’Atalanta non vende. Se offrono 60 milioni per Zapata o Mancini? A quelle cifre ne parliamo, perché si possono trovare sostituti. Nessuno parte e ci saranno acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Un centrocampista, due se non verrà riscattato Pasalic. In difesa e sulle fasce siamo più attrezzati. Vedremo le opportunità che si presenteranno. Il mercato ormai si fa così, non inseguendo i sogni”.

