Gasperini: “Il risultato non è l’unica cosa che conta”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, dopo la conquista della qualificazione in Champions League.

Eccone un interessante spezzone: “Se l’Atalanta non fosse arrivata terza, non avrebbe avuto tanto risalto. Il risultato conta. Io rispetto tutti i mezzi per arrivarci, ma non dirò mai: se volete divertirvi, andate al circo. Altrimenti ci sarebbero stadi vuoti e lunghe file fuori dai tendoni dei circhi. I tifosi sono maturi per apprezzare lo spettacolo oltre il risultato. Che non sarà mai la sola cosa che conta”.

