Gasperini: “Sarebbe straordinario arrivare sul podio, dipende da noi”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del decisivo match in ottica Champions contro il Sassuolo.

“Domani una nostra vittoria metterà il punto a questa stagione esaltante. Bisogna farlo dipende da noi.

Arrivare terzi renderebbe ancora migliore la stagione, sarebbe straordinario essere sul podio.

Questi ragazzi sono stati straordinari, vorrei che venissero girati i complimenti fatti a me. In questa stagione abbiamo battuto spesso le squadre più forti.

C’è un po’ di tensione, positiva, perché siamo vicini al traguardo. Il nostro obiettivo prima era l’Europa League, non pensavamo di arrivare in Champions a una giornata dalla fine.

Paradossalmente arrivo a pensare che essere andati fuori a Copenaghen sia stata una fortuna. Non saremmo riusciti a tirare fuori una stagione così. Per quanto fece male, perché avevamo lavorato una stagione per agganciare l’Europa”.

Comments

comments