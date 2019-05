Gattuso: “Non andare in Champions non è un fallimento, la società mi ha chiesto altro”

L’allenatore del Milan Rino Gattuso ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Spal:

“Allenare il Milan è un sogno, è stato un sogno e spero che questo sogno possa continuare: è stato un onore allenare questa squadra e spero possa continuare.

La non qualificazione in Champions non sarebbe un fallimento. Abbiamo fatto più punti degli altri anni, ne abbiamo passate tante. Sulla carta c’erano squadre superiori, il lavoro fatto da questa squadra non è da buttare via.

La società non mi ha mai chiesto di andare in Champions, ma di provarci: siamo arrivati all’ultima giornata e ci stiamo provando”.

