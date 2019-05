L’ex allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo rapporto con Carlo Ancelotti in occasione della festa dei suoi 60 anni a Capri.



“Ancelotti mi ha dato tanto da calciatore e allenatore aiutandomi sempre s crescere. Sono felice di essere qui. Mi aspetto di vedere come saranno i miei 60 anni. Il Milan è in ottime mani, non sarà mai una questione di soldi con i rossoneri. Ho voglia di tornare in campo con il mio gruppo di lavoro

