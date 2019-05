Mario Giuffredi, agente di , Veretout, Hysaj e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’incontro col Napoli per firmare il contratto di Di Lorenzo.

“Elseid non va via per le critiche, va via perché dopo quattro anni al Napoli è giusto fare nuove esperienze. Lavoro tutti i giorni anche per Mario Rui.”

