Gattuso a Sky: “Bisogna guardare avanti. Errore Ospina? Colpa mia”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi.

“Bisogna guardare avanti. La responsabilità è anche la mia perchè chiedo io di giocare con il portiere. Ho visto una squadra che comincia a fare le cose che voglio io. Abbiamo sofferto pochissimo, da quando sono arrivato abbiamo preso gol assurdi. Questa squadra per tanti anni ha espresso il miglior calcio d’Italia, serve un filotto di vittorie. Dobbiamo essere una squadra pensante. Sono molto positivo e ho il dovere di far capire a sti ragazzi che siamo sulla strada giusta. Bisogna cominciare a vincere però, non serve sentirsi dire bravo bravo. Io mi diverto ad allenare questa squadra, abbina qualità a tante altre doti. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Oggi non si può parlare di classifica. Il primo responsabile sono io, devo fare dei risultati per rimanere al Napoli. Insigne nel primo tempo non ha fatto benissimo, nel secondo è stato grande, si è mosso molto di più. Ospina ha sbagliato ma il responsabile sono io, io gli chiedo determinate cose. Si vede l’errore ma non si vedono le 10/15 imbucate che ci hanno fatto saltare la prima pressione. Io il portiere lo chiamo giocatore, perchè deve giocare.”

