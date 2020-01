Gattuso a Sky: “Ci siamo fatti tre gol da soli. C’è preoccupazione”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta interna ad opera dell’Inter.

“Per ora questa è stata la miglior partita sotto la mia gestione, in questo momento commettiamo tantissimi errori, ma la squadra ha dimostrato di essere viva, che sa giocare a calcio. Ai ragazzi ho detto di non demoralizzarsi, non dobbiamo guardare la classifica ma pensare solo a migliorare. Luperto? A livello fisico non era al meglio, ecco perché ho preferito Di Lorenzo che, scivolata a parte, ha giocato una buona partita. Dobbiamo crescere per partire l’azione dal basso, non siamo molto puliti e oggi ci siamo fatti infinocchiare 4-5 volte, dobbiamo muoverci meglio.

Centrocampisti? Tante volte abbiamo lasciato libera la zona centrale, Fabian ha tantissima qualità ma fa fatica a coprire il campo, Zielinski deve imparare a muoversi meglio in fase di non possesso. Ci è mancato lo schermo del vertice basso, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. In ogni caso abbiamo sbagliato tantissimo. Allan? Nel primo tempo è stato troppo alto, poi nella ripresa si è piazzato meglio. Ci siamo fatti tre gol da soli, ma in questo momento non è facile giocare al San Paolo: c’è preoccupazione, i ragazzi non sono neanche abituati a questa situazione, stiamo vivendo un periodo non facile e non è un caso che arrivino tutti questi errori. Dobbiamo essere più avvelenati ed attenti, magari anche cambiare tacchetti, visto che abbiamo subito tre gol (due con il Parma) per scivolate, e non ci si può sempre appellare alla sfiga. Lobotka? Dovete parlarne con Giuntoli, ma oggi il problema non è stato solo il vertice basso. Vedremo chi arrivare, ma in questo momento ho molti altri pensieri”.

