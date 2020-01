Napoli-Inter 1-3: le pagelle di 100×100 Napoli

Per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli ha affrontato l’Inter allo stadio San Paolo. Le nostre pagelle.

GATTUSO: 6 – Alla squadra manca serenità e certamente non è colpa sua, così come non ha colpe se la rosa ha pagato dazio allo strapotere fisico dei nerazzurri. La squadra non l’ha costruita lui. Qualche buona trama di gioco si è vista così come una diversa determinazione, ma quando si subiscono tre gol su tre clamorosi errori individuali neanche un mago può sperare di far meglio. Anche per le poche alternative valide a disposizione le sostituzioni sono forse state tardive. Da registrare ancora la distanza tra i reparti.

MERET: 4 – Due parate decisive per evitare che poi comunque regala con un errore clamoroso.

HYSAJ: 5 – Alterna cose buone ad altre decisa da rivedere, non da mai un valido contributo in fase di costruzione anche se non commette nessuno grave errore.

MANOLAS: 4,5 – Fino all’errore che ha regalato il terzo gol all’Inter aveva praticamente annullato Lautaro Martinez e all’occorrenza anche l’unico a tenere botta fisicamente con Lukaku. Poi l’errore ha rovinato tutto.

DI LORENZO: 5 – Scivolata su gol di Lukaku non è errore ma solo sfortuna, in un ruolo non suo per il resto soffre il duello fisico con Lukaku.

MARIO RUI: 5 – L’impegno non manca così come il sostegno allo sviluppo della manovra, ma la troppa irruenza, la troppa voglia di uscire da questa situazione lo porta a commettere qualche errore di troppo.

ALLAN: 6,5 – L’unico in mezzo al campo che combatte per recuperare palloni e per aiutare la difesa.

FABIÀN: 4 – La tecnica sopraffina non basta se non si mette in campo anche la voglia.

ZIELINSKI: 6,5 – Se Allan è stato l’unico positivo in fase di interdizione il polacco è stato l’unico in grado di costruire qualche azione pericolosa ma poco aiutato dai compagni e lui non è certo calciatore da risolvere le partite da solo.

CALLEJON: 4 – Assist per gol Milik a parte il nulla.

MILIK: 5 – Al posto giusto nel momento giusto in occasione del gol che ha ridato speranza agli azzurri, poi sbaglia quello del 2-2. Per il resto si è visto pochissimo.

INSIGNE: 5 – Sullo 0-0 sbaglia un facile controllo in un’azione che avrebbe potuto dare il vantaggio al Napoli e cambiare la storia della partita. Ha messo tanta voglia ma è sempre mancata la qualità nella giocata finale. La parte superiore della traversa gli nega il gol, ma la prestazione non è stata positiva.

LOZANO: (dall’81′ al posto di Hysaj) S.V. – Si fa notare solo per un cross.

LLORENTE: (dal’83’ al posto di Fabiàn) S.V. – S fa notare solo per un colpo di testa.

ARBITRO DOVERI (di Roma): 6 – Non commette errori ed è già tanto.

